 أخضر التايكوندو يخطف كأس البطولة الدولية في كرواتيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أخضر التايكوندو يخطف كأس البطولة الدولية في كرواتيا

أخضر التايكوندو يخطف كأس البطولة الدولية في كرواتيا
المناطق - الرياض

خطف المنتخب السعودي للتايكوندو للشباب كأس البطولة الدولية التي اختتمت أمس في كرواتيا المصنفة عالمياً G1 بعد أن حصد نجوم الأخضر خمس ميداليات خلال المنافسات حيث خطف البطل فيصل العلي الميدالية الذهبية في وزن 59 كجم ونال فراس غانم برونزية وزن 51 كجم ورداد الشريف برونزية وزن 48 كجم.
وكان الأخضر قد حقق ميداليتين في اليوم الأول عن طريق / علي مبروك فضية وزن 78 وهشام الدوخي برونزية، وَزن 63 بمشاركة 46 دولة و1109 لاعب بالبطولة وحل ثانياً المنتخب الصربي وجاء في المركز الثالث المنتخب البلجيكي، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب الألماني عزيز أشرقي والوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد بن دويسان والإداري سعود الهاشل.
من جانبه قدم رئيس الإتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري شكره لرئيس مجلس هيئة إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأستاذ تركي آل شيخ للتهنئة التي قدمها بمناسبة تحقيق الأخضر السعودي للإنجاز والمكافأت للاعبين و قال أن ذلك ليس بغريب على معاليه الذي يهتم بجميع الألعاب ويحفز الأبطال الذين يقدمون منجز للوطن.

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