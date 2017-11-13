أمير الحدود الشمالية يرأس جلسة مجلس منطقة الحدود الشمالية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالي رئيس مجلس المنطقة في صالة الاجتماعات بالإمارة اليوم , الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام 1438/ 1439هجرية.

واستهل سموه الجلسة بكلمة أكد فيها سعي حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وبشكل متواصل لتمكين المواطنين من أسباب العيش الكريم، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف التنموية، وذلك من خلال توفير وتحسين كافة الخدمات الأساسية من بنى تحتية وعلوية وكذلك توفير وتحسين الخدمات الاجتماعية التعليمية، والصحية، والاسكانية، والترفيهية وغيرها من الخدمات التنموية، إضافة لتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية في بيئة يسودها الأمن والأمان والطمأنينة.

واستشهد سموه بما أكدته مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي وجهها للمواطنين في عام 2015م، وقال فيها ” سنسعى بشكل متواصل لتحقيق التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها، كما أكدت عليه رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين حفظه الله التي نصت على الارتقاء بجودة المُدُن، وجودة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد سموه ان تحديد وتنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها أي منطقة من مناطق بلادنا في الأوقات المناسبة والمستهدفة، وتشغيل هذه المشاريع بالجودة القياسية المتعارف عليها، سيسهم بشكل كبيرة في تحقيق توجهات الدولة رعاها الله، داعيا الجميع التركيز في هذه الجلسة وفي ، الجلسات القادمة بجداول أعمال تتمحور حول اقتراح ومتابعة المشاريع التنموية الحيوية والهامة، وبمشاركات فاعلة ومميزة ومسؤولة من قبل أعضاء المجلس بما يتناسب وأهمية وأولوية هذه المشاريع.

وحث سموه أعضاء مجلس المنطقة عل التشخيص السليم القائم على التحليل العلمي الدقيق الشامل والحديث، لقياس الفجوات، وتحديد الأولويات وفق الامكانات، ومن ثم شحذ الهمم والطاقات بروح الاصرار والابتكار لمتابعة اعتماد المشاريع وتنفيذها بالأوقات المستهدفة وتشغيلها بالجودة المنشودة وفق منهجية علمية فاعلة.

مرجعا سموه دعوة القائمين على مشروع “إدارة تنسيق المشروعات العمرانية” بوزارة الشؤون البلدية والقروية لحضور جلسة مجلس المنطقة إلى تقديم عرضٍ لمشروعهم الذي يحدد الاحتياجات للمشاريع العمرانية وأولوياتها بصورة علمية حديثة.

وأوضح وكيل الامارة للشئون التنموية أمين مجلس منطقة الحدود الشمالية المكلف الدكتور تركي بن قاعد العتيبي بأن المجلس ناقش جدول أعمال مجلس منطقة الحدود الشمالية والذي تضم تقديم عرض مرئي من فريق دراسة أولويات التنمية العمرانية في إدارة تنسيق المشاريع العمرانية بوزارة الشئون البلدية والقروية، ومراجعة المشاريع التنموية تحت التنفيذ وخصوصاً المشاريع المتأخرة أو المتعثرة أو المتوقفة تماماً.

وناقشت الجلسة عددا من المشاريع التنموية التي تحتاجها المنطقة في خططها المستقبلية بشكل عام ومنها مشروع النقل الجوي، ومشروع ايصال سكة حديدية للمنطقة من خلال الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)،ومشروع حماية البيئة وتنميتها بالتشجير وإزالة الملوثات ومشروع الميناء الجاف في الحدود الشمالية وكيفية تأهيل أبناء المنطقة لاقتناص الفرص الاستثمارية والوظيفية. و مشروع تطوير المرافق الرياضية الأندية الرياضية وساحات البلديات.