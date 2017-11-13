تنسيق أمني بين هيئة أبها والجهات الأمنية ينهي معاناة فتاة من الإبتزاز

أسفر التنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة أبها وشرطة شرق أبها والبحث الجنائي عن القبض على شاب يبتز فتاة إثر علاقة محرمة حيث طلب من البنت الخروج معه وألحّ عليها ، وحين امتنعت من ذلك هكّر حسابها في أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهددها بإبلاغ أهلها ونشر صورها.

فتم استقبال الشكوى وتدوينها وإحالة أوراق القضية مع الشكوى لشرطة شرق أبها وبتنسيقهم مع البحث الجنائي تم القبض عل المبتز من قِبلهم، وقد أحيل للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.