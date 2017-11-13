أمير الحدود الشمالية يستقبل مجموعة من الأطباء الاستشاريين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, مجموعة من الأطباء الاستشاريين يرافقهم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية متابعة الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، وضرورة العمل على استقطاب الأطباء المتميزين في أنحاء المملكة للعمل في مستشفيات المنطقة ولو بشكل جزئي لسد أي نقص, وتجنيب أبناء المنطقة مشقة السفر بحثاً عن العلاج, منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

من جانبه أعرب العازمي عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على توجيهاته السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، منوهاً بالدعم الكبير والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات .