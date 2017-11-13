أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس جمعية مربي المواشي التعاونية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية أن تعمل الجمعية التعاونية لمربي المواشي بخطوات متسارعة بهدف زيادة العمل التعاوني ما بين الجمعية والمجتمع ، وفق هدفها التعاوني التنموي ، من خلال تقديم الخدمات الضرورية والمهمة في مجال قطاع الثروة الحيوانية ، وتقديم خدمة تسويقية جيدة كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة ، حاثا سموه الجمعية على تأدية أدوراها المنتظرة في تطوير واقع الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات والخبرات العلمية لأعضائها لتحقق جدواها الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها التفكير العملي في دراسة إنشاء مصنع صوف وكذلك مصنع للأعلاف ، مؤكدا سموه الأثر الإيجابي لمثل هذه المشاريع على المنطقة عموما ومنها المساهمة في توفير فرص العمل للشباب .

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم ، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة رئيس جمعية مربي المواشي التعاونية صالح عبدالله السويلم يرافقه مستشار وزارة البيئة للمياه والزراعة وشؤون الجمعيات خالد الدواس اللذين قدّما لسموه رؤية وأهداف الجمعية في خدمة مربي الثروة الحيوانية من خلال العمالة المدربة والإشراف والمتابعة الدورية، وتوفير الأعلاف ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وتقديم الرعاية الصحية من خلال العيادات البيطرية والمختبرات والصيدليات ، وإقامة وتنظيم الأسواق والمعارض والمهرجانات في مجال الثروة الحيوانية ، ودعم صغار مربي الماشية والاستفادة من الثروة الحيوانية بشكل عام .

إلى ذلك أعرب رئيس جمعية مربي المواشي التعاونية عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المتواصل لأعمال الجمعية وحرصه على دعم وتطوير الثروة الحيوانية في المنطقة .