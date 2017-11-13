نائب أمير مكة يتسلم تقرير حملة الحج عبادة وسلوك حضاري لموسم حج العام الماضي

تسّلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة تقرير حملة الحج عبادة وسلوك حضاري لموسم حج العام الماضي، والذي سلّمه لسموه مستشار أمير المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وبحسب التقرير فإنه بناءً على الدراسات وجلسات العمل تم استنتاج أهم الملاحظات التي يمكن التعامل معها كمدخلات لحملة الحج عبادة وسلوك حضاري وتمثلت أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات من قبل الحجاج والمعتمرين ، واستشعار عظمة وأهمية المسؤولية وضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات من قبل مقدمي الخدمة ، ما استدعى إطلاق الحملة التي تهدف إلى تمكين القطاعات الحكومية والأهلية من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، وتفعيل المرتكز الثاني لاستراتيجية تنمية المنطقة (بناء الإنسان) والرامي إلى التعامل الراقي مع الحاج والمعتمر ، الأمر الذي استوجب أيضاً التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات ، وإبراز الصورة الحضارية لشعيرتي الحج والعمرة مع الأخذ في الاعتبار تطوير برنامج اتصالي تُبثّ من خلاله رسائل تبرز عملية تنظيم الحج انطلاقاً من أهمية الحدث بالإضافة إلى مسؤولية وشرف رعايته.

ولفت التقرير إلى أن الحملة بفضل الله ثم بتكاتف الجهات ذات العلاقة نجحت خلال السنوات الماضية في تقليص العديد من الظواهر السلبية التي كانت تحدث في الحج أذ تمكنت من منع المخالفين من دخول المشاعر ومعاقبة ناقليهم أفراداً ومركبات ، الأمر الذي أسهم في تحقيق أحد أهداف الحملة ويأتي في مقدمتها انحسار ظاهرة الافتراش في المشاعر المقدسة ما انعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح التقرير أن الحملة وضعت أهدافاً تشغيلية خلال مراحل التنفيذ فعملت على تحقيق التوازن بين أعداد الحجاج والطاقة الاستيعابية المكانية للمشاعر من خلال تقليص أعداد الحجاج غير النظاميين، والقضاء على ظاهرة الافتراش، إضافة لتخفيض الضغط على المسجد الحرام وجسر الجمرات، مع العمل على رفع المستوى العام للنظافة والإصحاح البيئي، وتمكين القطاعات الحكومية والأهلية من تقديم خدماتها بمستوى أفضل سيما وأن الحملة استهدفت ببرامجها وفعاليتها التوعوية ثلاث فئات هم حجاج الداخل ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص والجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن .

وذكر التقرير أن الحملة منذ أن أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قبل نحو 8 أعوام حرصت بمشاركة 30 جھة تمثل القطاعین الحكومي والخاص سخرت إمكاناتھا وطاقاتھا البشریة والمادیة لخدمة الحجيج وفعلت رؤیة إمارة المنطقة التي دوماً تؤكد أن الحج عبادة وسلوك حضاري ، ومن هذا المنطلق نفذت الحملة برنامجاً توعوياً متكاملاً للارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ليتحقق على يديه النهوض بمستوى خدمات ضيوف الرحمن ، ولتأصيل ثقافة تقديس البلد الحرام خلال موسم الحج لكل من ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة وكافة المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن الحملة وضعت للعمل ثلاثة مرتكزات الأول

احترام المكان والزمان ، والثاني احترام الإنسان وأخيرا احترام النظام ، وتم التنفيذ وفق آليات مدروسة تمثلت في تنفيذ حملات توعوية، وسن أنظمة وتعليمات وعمل برامج وفعاليات إلى جانب إعداد دراسات وتنظيم مؤتمرات وذلك بهدف إيصال الرؤية التوعوية لحملة الحج عبادة وسلوك حضاري التي أخذت في الاعتبار العمل بشكل استراتيجي طويل الأمد نحو الوصول إلى حلّ شامل للملاحظات المرصودة في موسم الحجّ يشترك في تطويره وتنفيذه كافّة أصحاب المصلحة المستهدفون.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الحملة خلال السنوات الأخيرة حصلت على أعلى نسبة مشاهدة للإعلانات في المملكة والتي وصلت إلى 95% من الجمهور المستهدف .