الداود: اللقاء ضمن اهتمامات الجامعة بمنسوبيها.. “جامعة القصيم” تّنظم لقاءًا مفتوحاً للشيخ صالح الفوزان

بدأ اللقاء بكلمة لمعالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، رحب فيها بمعالي الشيخ، وقدم له جزيل الشكر على قبول الدعوة بالحضور ليكون بين يدي طلاب الجامعة، مٌؤكداً أن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمامات الجامعة بطلابها وأساتذتها، لزيادة علمهم بالأمور الفقهية والشرعية وللإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وتحدث الشيخ “الفوزان” في بداية كلمته عن أهمية طلب العلم، وضرورة التفرغ له وترك الانشغال بما يصرف عنه، موضحاً أنه من الواجب على كل طالب علم أن يستمر في طلب العلم أينما وجد، ومؤكداً على أن الإنسان لا يكتسب العلم دون تعب ومشقة وجهد كبير.

وقال “الفوزان” للطلاب: “أنتم في دراستكم تستعدون لتحمل المسؤولية في كافة المجالات، لأن سنة الله في خلقه أن كل ديناً يخلفه دين، فأنتم تخلفون من سبقكم وإن شاء الله تكونون خير خلف لخير سلف”، كما أشار الفوزان إلى النعم العظيمة التي تعيش فيها المملكة من أمن وأمان، ورخاء في العيش وتآلف بالقلوب، والاجتماع على البر والتقوى، بينما العالم فيه من الاضطرابات والاختلاف، وهذا يوجب علينا أن نكون جنوداً لهذا الدين، وأن نشكر الله على مانحن عليه الأن، وما هذا إلا لأن البلاد تحكم بشريعة الله وتعلم بالعلم الأنفع بالدين والدنيا.