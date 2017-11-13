 نائب أمير الشرقية خلال استقبال سموه لمجلس إدارة جمعية “ترابط”: رعاية المرضى مهمة إنسانية إسلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية خلال استقبال سموه لمجلس إدارة جمعية “ترابط”: رعاية المرضى مهمة إنسانية إسلامية

نائب أمير الشرقية خلال استقبال سموه لمجلس إدارة جمعية “ترابط”: رعاية المرضى مهمة إنسانية إسلامية
المناطق - عبدالله السعيدي
دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بطاقة رعاية التي تهتم برعاية المرضى وذويهم جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى “ترابط” فضيلة الشيخ صالح بن عبدالرحمن اليوسف، وأعضاء مجلس الإدارة بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين

واطلع سموه على تقرير موجز عن أعمال الجمعية خلال العام الماضي، مشيداً بحهود الجمعية ومنسوبيها، منوهاً بما يحظى به المريض في المملكة من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- من رعاية واهتمام، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية، مؤكداً على دور القطاع غير الربحي في تقديم خدمات علاجية مساندة للجهود الحكومية، مشدداً على أن رعاية المرضى مهمة إنسانية اسلامية وواجبٌ على افراد المجتمع القيام بها، كل بحسب دوره واستطاعته، متمنياً سموه للجمعية ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم فضيلة رئيس مجلس ادارة جمعية ترابط الشيخ صالح اليوسف باسمه وباسم أعضاء مجلس الادارة ومستفيدي الجمعية الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على دعم سموهما واهتمامها بالمرضى وشؤونهم، ودعمهما لمسيرة الجمعية، مقدماً الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات هي بمشيئة الله داعمٌ لمزيدٍ من التطوير في الجمعية وعملها.

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