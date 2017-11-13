منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لــ 60 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم :

المقدم / بندر عقاب المضيان ، والرائد / حسام محمد العيد ، والرائد مهندس / سعد سلطان القحطاني ، والرئيس رقباء / ناصر سعد الحرابي ، والعريف / حسن إبراهيم بيضي ، وعمر عبدالله الزامل ، وعبدالرحمن راشد الصدي ، ومحمد عبدالله سعيد ، وحسن حسين باروم ، ومتعب حمد الاصقه ، وقيس عبدالرحمن الشعلان ، ومحمد عبدالله باحطاب ، ومتعب محمد الدخيل ، ومحمد سعود العريفي ، ومعتز سليمان الرويشد ، وصالح سليمان عمير ، وصالح سعد الخريجي ، وسعود محمد العرقي ، وعوض ناصر القحطاني ، وفيصل مشاري العبدالكريم ، ومشعل أحمد الشاعر ، وعبدالله حسن آل فريان ، وعبدالرحمن حسين المالكي ، ومحمد عوض آل محمد ، وخالد محمد عيسى ، وصالح عبدالله العواد ، وعلي سعد الكثيري ، وفهد عبدالله الهياس ، ومحمد عبدالله المنيف ، وعصام علي الغامدي ، والنقيب طيار / عبدالله تركي العتيبي ، وإبراهيم عبدالرزاق الغامدي ، وعبدالعزيز سعيد الزهراني ، وعبدالله سفر الغامدي ، وخالد عثمان القاشي ، وتركي عمر الرحماني ، ومحمد عبدالرحيم الأحمدي ، ومحمد شحات أبوالعرى ، وسهيل وسام علمي ، وعبدالاله سعد البلوي ، ومحمد سعود العصيمي ، وعلي حسن الزهراني ، وسعود محمد الصليبي ، ومشعل إسماعيل الغامدي ، وسلطان هيف الشهراني ، و طامي محمد المتحمي ، والرقيب أول / عبداللطيف محمد الشهري ، والجندي أول / فواز سالم المالكي ، والجندي أول / ياسر يحي عسيري ، وفارس عبدالله المفيدي ، ووائل عويض الجهني ،ويوسف شحات الحربي ، والياس عبدالله حملي ، و أحمد علي الهندي ، والعريف / محمد علي القرني ، وثامر حمود الحجيلي ، وفهد عبدالله الشميمري ، وسعود مرزوق السويهري ، وسمير سراج اللحياني ، ومحمد مسلم المحمادي .