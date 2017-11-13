 مدرب الأرجنتين يطلب مواجهة المنتخب السعودي وديا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدرب الأرجنتين يطلب مواجهة المنتخب السعودي وديا

مدرب الأرجنتين يطلب مواجهة المنتخب السعودي وديا
المدرب الأرجنتيني مع ميسي
المناطق - الرياض

طلب مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم خورخي سامباولي من اتحاد كرة القدم في بلاده توفير مباراتين وديتين للمنتخب في مارس المقبل، مرشحا المنتخب السعودي لخوض لقاء ودي معه، إضافة إلى المنتخب المغربي، حيث سيتم الاستقرار في نهاية المطاف على مباراة ودية واحدة مع أحد المنتخبين.
ويرجح أن تقام المباراة الودية في الفترة من 19 إلى 27 من مارس المقبل خلال أيام (فيفا) التي يعطي فيها الفرصة للمنتخبات لمواصلة استعدداتها وخوض مباريات ودية واستدعاء لاعبيها المرتبطين بعقود مع الأندية المختلفة.
وقالت صحيفة كلارين الأرجنتينية في عددها الصادر اليوم إن سامباولي وضع المنتخب السعودي مرشحا جنبا إلى جنب مع نظيره المغربي لخوض مباراة ودية مع أحدهما.
ويقود المنتخب السعودي المدير الفني الأرجنتيني باوزا الذي سبق له تدريب المنتخب الأرجنتيني في التصفيات الأخيرة المؤهلة للمونديال في مهمة لم تدم طويلا، قبل أن تتم الاستعانة بالمدرب سامباولي.

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