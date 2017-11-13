 الإمارات تبرم صفقات بما يقرب من 900 مليون دولار لدعم طائرات عسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الإمارات تبرم صفقات بما يقرب من 900 مليون دولار لدعم طائرات عسكرية

الإمارات تبرم صفقات بما يقرب من 900 مليون دولار لدعم طائرات عسكرية
المناطق - وكالات

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية عقد ثماني صفقات، في اليوم الثاني لمعرض دبي الدولي للطيران، بقيمة بلغت ثلاثة مليارات و274 مليون درهم (871 مليون دولار).

وقال اللواء إسحاق البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإماراتية، إن الصفقات تم توقيعها مع خمس شركات محلية وثلاث شركات عالمية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن شركة “جلوبال أيروسبيس لوجستكس” تعاقدت لتقديم خدمات فنية وإدارية ،ودعم لوجستي للطائرات العمودية لصالح القوات المسلحة بمبلغ مليار و450 مليون درهم، وتم التعاقد مع شركة “أدفانسد انتيجريتد سيستمز” لتقديم خدمات وصيانة وإسناد لوجستي لطائرات الاستطلاع بمبلغ 480 مليون درهم، وكذلك التعاقد مع الشركة الأمريكية “جودرتش كوربوريشن” لشراء وتحديث حاويات للاستطلاع الجوي من نوع (إم.إس 110) بمبلغ 514 مليون درهم.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الإماراتية “توازن داينمكس” لشراء مكملات قنابل “بي 3” ،وتأهيلها على طائرات الميراج “9-2000” وطائرات “البلاك هوك” بمبلغ 442 مليون درهم، بجانب التعاقد مع شركة “ماكسيمس إير” المحلية على استئجار طائرات لتوفير خدمات الشحن الجوي لمدة سنتين بقيمة 367 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الألمانية “هاوثورن لمتد” لتقديم الدعم الفني وتوريد قطع الغيار لمدة ثلاثة سنوات بمبلغ سبعة ملايين درهم.

وأضاف البلوشي أنه تم التعاقد مع شركة “تايم إلكترو آند كونتراكتنج” وهي شركة محلية لإنشاء وتركيب وصيانة برج للاتصالات بنحو مليوني درهم، والتعاقد مع شركة “سكيورتي آند كاونتر انتليجنس جروب” البريطانية على تقديم خدمات وتأهيل طائرات بدون طيار بمبلغ 11 مليون درهم.

يذكر أن اليوم الأول من المعرض قد شهد توقيع 11 صفقة بلغت قيمتها ستة 5ر6 مليار درهم ،ليبلغ مجموع صفقات اليومين الأول والثاني ما يزيد عن 7ر9 مليار درهم.

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