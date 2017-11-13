روسيا تتطلع لتصدير المواشي إلى المملكة

أعلنت اللجنة الحكومية الروسية- السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة قد تبعث مجموعة خبراء إلى روسيا لدراسة إمكانية استيراد الحيوانات الحية من روسيا.

وجاء في بيان اللجنة: “اتفق الطرفان على إرسال مجموعة فنية من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى روسيا لدراسة إمكانية استيراد المملكة للحيوانات الحية من روسيا”.

وكانت هيئة الأغذية بالسعودية قد رفعت الحظر في سبتمبر/أيلول الماضي، عن توريد لحوم البقر والأغنام والطيور، وكذلك البيض، من روسيا.

كذلك كشفت اللجنة عن خطط لصياغة خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ووفقا للبيان، تخطط شركة “روس آتوم” الحكومية المشاركة في “حوار تنافسي” حول مسألة بناء محطة طاقة نووية عالية القدرة في السعودية.

وفي مجال النفط، اقترحت شركة “ترانس نفط” التعاون مع المملكة في مجال مراقبة واستخدام خطوط نقل الغاز. كما أعلنت اللجنة بأن موسكو والرياض تعتزمان بدء مباحثات حول إعداد مذكرة للتعاون في مجال السياحة.

وفي مجال التعاون التكنولوجي، أعربت المملكة عن استعدادها لتعزيز العلاقات مع روسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة بمسائل استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال الصحة والتعليم.

وجاء اجتماع اللجنة استكمالا للمباحثات التجارية بين روسيا والسعودية، والتي بدأت في موسكو من خلال منتدى الاستثمار السعودي – الروسي الأول، أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو.

يذكر أن الملك سلمان زار العاصمة الروسية موسكو في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حيث اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء دميتري ميدفيدف، ومسؤولين آخرين. وشهدت الزيارة توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية، وغيرها.