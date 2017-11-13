 اتحاد القدم يوقع 3 اتفاقيات مع جامعة البرتغال لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“القصبي”: الدولة تعتبر تمكين الشباب وتحفيزهم أولوية قصوى وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يدشن غرفة عمليات الأمن بشركة الاتصالات السعودية زراعة الخرج تضبط “مبيدات محظورة” بمحلات بيع أواني المنزلية مدرب الاتفاق يرسم خطة مواجهة أحد وينتظر عودة الأولمبيين أبطال املج تؤهل 34 متدربا لصيانة الجوالات اتحاد القدم يوقع 3 اتفاقيات مع جامعة البرتغال لكرة القدم المعلمي: فتح جميع الموانئ والمطارات بمناطق الشرعية اليمنية نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد شنيف القرني الأخضر يواجه البرازيل والأرجنتين والمانيا استعدادا للمونديال الرياض تستضيف اجتماعاً موسعاً للمعارضة السورية نوفمبر الجاري روسيا تتطلع لتصدير المواشي إلى المملكة الإيسيسكو تدين تفجير أنبوب النفط في مملكة البحرين

اتحاد القدم يوقع 3 اتفاقيات مع جامعة البرتغال لكرة القدم

اتحاد القدم يوقع 3 اتفاقيات مع جامعة البرتغال لكرة القدم
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة البرتغال لكرة القدم بهدف التطوير الإداري والفني والاستثماري ولتعزيز التعاون بين الاتحادين.

وجاء في بيان الاتحاد الرسمي: تقضي الاتفاقية التي ستباشر أعمالها في يناير المقبل وتمتد لثلاث سنوات بقيام جامعة البرتغال بتنفيذ ثلاث برامج سنوية، ولمدة عام كامل لكل برنامج، تتعلق بصناعة القادة التنفيذيين ورفع مستوى وكفاءة الأداء لمدربي كرة القدم وتأهيل مدراء متخصصين في الاستثمار والتسويق.

وأضاف: سيمنح البرنامج الأول شهادة الدبلوم في صناعة القادة التنفيذيين في كرة القدم، بواقع عشرة مقاعد في كل عام، وسيمنح البرنامج الثاني والذي سيشرف عليه جوزيه مورينيو شهادة الدبلوم في الأداء العالي للمدربين بواقع خمسة مقاعد في كل عام، فيما سيمنح البرنامج الثالث شهادة الدبلوم في تأهيل مدراء متخصصين في الاستثمار والتسويق بواقع 20 مقعدا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>