اتحاد القدم يوقع 3 اتفاقيات مع جامعة البرتغال لكرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة البرتغال لكرة القدم بهدف التطوير الإداري والفني والاستثماري ولتعزيز التعاون بين الاتحادين.

وجاء في بيان الاتحاد الرسمي: تقضي الاتفاقية التي ستباشر أعمالها في يناير المقبل وتمتد لثلاث سنوات بقيام جامعة البرتغال بتنفيذ ثلاث برامج سنوية، ولمدة عام كامل لكل برنامج، تتعلق بصناعة القادة التنفيذيين ورفع مستوى وكفاءة الأداء لمدربي كرة القدم وتأهيل مدراء متخصصين في الاستثمار والتسويق.

وأضاف: سيمنح البرنامج الأول شهادة الدبلوم في صناعة القادة التنفيذيين في كرة القدم، بواقع عشرة مقاعد في كل عام، وسيمنح البرنامج الثاني والذي سيشرف عليه جوزيه مورينيو شهادة الدبلوم في الأداء العالي للمدربين بواقع خمسة مقاعد في كل عام، فيما سيمنح البرنامج الثالث شهادة الدبلوم في تأهيل مدراء متخصصين في الاستثمار والتسويق بواقع 20 مقعدا.