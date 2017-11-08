 أبطال املج تؤهل 34 متدربا لصيانة الجوالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أبطال املج تؤهل 34 متدربا لصيانة الجوالات اتحاد القدم يوفع 3 اتفاقيات مع جامعة البرتغال لكرة القدم المعلمي: فتح جميع الموانئ والمطارات بمناطق الشرعية اليمنية نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد شنيف القرني الأخضر يواجه البرازيل والأرجنتين والمانيا استعدادا للمونديال الرياض تستضيف اجتماعاً موسعاً للمعارضة السورية نوفمبر الجاري روسيا تتطلع لتصدير المواشي إلى المملكة الإيسيسكو تدين تفجير أنبوب النفط في مملكة البحرين آلاف العلماء يدقون ناقوس الخطر.. الأرض على شفا كارثة الإمارات تبرم صفقات بما يقرب من 900 مليون دولار لدعم طائرات عسكرية مدرب الأرجنتين يطلب مواجهة المنتخب السعودي وديا البطريرك اللبناني “الراعي” يصل الرياض

أبطال املج تؤهل 34 متدربا لصيانة الجوالات

أبطال املج تؤهل 34 متدربا لصيانة الجوالات
المناطق - فايز السميري
أكد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي إن الشاب يجد في هذه البلاد من التدريب والتأهيل المجاني والقروض الحسنة الميسرة التي تمكنه من الانخراط في العمل الحر والاعتماد على النفس والدعم اللا محدود بما يجعله مؤهلاً لخدمة مجتمعه من خلال بناء المشاريع الصغيرة التي تنمو وبالتالي توفر فرص وظيفية لأقرانه ، فليس امامه الا الاقدام والالتزام وسيجد المستقبل الواعد.
جاء ذلك خلال رعايته لحفل تخرج دورة صيانة الجوالات المتقدمة التي نظمتها جمعية أبطال الخيرية لرعاية الأيتام بقاعة الندوات في إسكان الملك عبدالله التنموي لوالديه مساء اليوم بحضور عميد الكلية الجامعية الدكتور علي القرني ونائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء  متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومستشار تنمية الموارد البشرية بمعهد ريادة بينبع ماجد الرفاعي.
وأوضح رئيس جمعية أبطال رائد النزاوي ان الدورات التي عقدت استفاد منها 34 متدرباً في تخصص المبيعات وصيانة الأجهزة الذكية ( جوالات وأجهزة كفية ) بمستوى مبتدى ومتقدم بواقع 50 ساعة تدريبية وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وأضاف انه يجري الآن تدريب عدد30 فتاة في هذه الدورات سيتم تخريجهم قريباً.
وقدم الرفاعي عرضا عن ما يقدمه معهد ريادة الأعمال الوطني للشباب من دراسة جدوى وتدريب وتأهيل واستشارة وقروض ودعم مرتبات ،  وفي الختام سلم البازعي شهادة الدورات على المتدربين وشهادات التفوق على المتميزين في الدورة والمشاركين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>