أبطال املج تؤهل 34 متدربا لصيانة الجوالات

أكد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي إن الشاب يجد في هذه البلاد من التدريب والتأهيل المجاني والقروض الحسنة الميسرة التي تمكنه من الانخراط في العمل الحر والاعتماد على النفس والدعم اللا محدود بما يجعله مؤهلاً لخدمة مجتمعه من خلال بناء المشاريع الصغيرة التي تنمو وبالتالي توفر فرص وظيفية لأقرانه ، فليس امامه الا الاقدام والالتزام وسيجد المستقبل الواعد.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل تخرج دورة صيانة الجوالات المتقدمة التي نظمتها جمعية أبطال الخيرية لرعاية الأيتام بقاعة الندوات في إسكان الملك عبدالله التنموي لوالديه مساء اليوم بحضور عميد الكلية الجامعية الدكتور علي القرني ونائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومستشار تنمية الموارد البشرية بمعهد ريادة بينبع ماجد الرفاعي.

وأوضح رئيس جمعية أبطال رائد النزاوي ان الدورات التي عقدت استفاد منها 34 متدرباً في تخصص المبيعات وصيانة الأجهزة الذكية ( جوالات وأجهزة كفية ) بمستوى مبتدى ومتقدم بواقع 50 ساعة تدريبية وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وأضاف انه يجري الآن تدريب عدد30 فتاة في هذه الدورات سيتم تخريجهم قريباً.

وقدم الرفاعي عرضا عن ما يقدمه معهد ريادة الأعمال الوطني للشباب من دراسة جدوى وتدريب وتأهيل واستشارة وقروض ودعم مرتبات ، وفي الختام سلم البازعي شهادة الدورات على المتدربين وشهادات التفوق على المتميزين في الدورة والمشاركين.