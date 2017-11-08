زراعة الخرج تضبط “مبيدات محظورة” بمحلات بيع أواني المنزلية

ضبطت الفرق الرقابية في مديرية الزراعة بمحافظة الخرج عدد من محلات بيع الأواني المنزلية التي تبيع مبيدات محظورة.

وبين مدير عام مديرية الزراعة في محافظة الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور أن هذه العملية جاءت بعد جولات رقابية عديدة قام بهام مفتشو المديرية على عدد من محلات بيع الأواني المنزلية والمؤسسات الزراعية وأن هذا الإجراء يستند على نظام المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال المنصور أن أحد هذه المبيدات التي تم ضبطها هو الديازينون وهو مبيد فسفوري عضوي ممنوع استيراده و تداوله في المملكة وكان يستخدم في الماضي في المجال البيطري والزراعي فقط وله تأثيرات وراثية قد تؤدي لحدوث أورام سرطانية وخاصة في مخ الأطفال و يؤدي لتشوهات جنينية كما له تأثير كبير على جهاز المناعة وإضعافه تجاه مقاومة الأمراض، و الديازينون من المبيدات الحشرية ذات المتبقي طويل المفعول ولكونه يستخدم على شكل مستحلب بوجود الماء فهو يتحول لمادة عالية السمية.

يذكر أن هذه الجولات كانت بالتوافق مع الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج