وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يدشن غرفة عمليات الأمن بشركة الاتصالات السعودية

دشن وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلّف الدكتور نواف بن بداح الفغم، اليوم, غرفة عمليات الأمن ومركز المراقبة والتحكم بشركة الاتصالات السعودية بالمنطقة, وذلك بمقر الشركة.وقدم مدير الاتصالات السعودية بمنطقة جازان م. عبدالرحمن بن إسماعيل زيلعي, عرضاً عن غرفة عمليات الأمن التي تم تجهيزها وفق أحدث الأنظمة الأمنية الالكترونية, التي تمثل نظاماً إلكترونياً يهدف لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول لأفضل الحلول في إدارة العمليات داخل إدارة الأمن والسلامة للمراقبة ولحفظ الأمن, إلى جانب سهولة المتابعة وحفظ الوثائق.كما تابع الدكتور الفغم آلية العمل في غرفة العمليات وطرق تلقي البلاغات من خلال الغرفة, معرباً عن تقديره للعاملين بالشركة وجهودهم لتطوير العمل .