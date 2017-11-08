 تيلرسون يتوجه إلى بورما للضغط على قادتها بشأن مسلمي الروهينغا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تيلرسون يتوجه إلى بورما للضغط على قادتها بشأن مسلمي الروهينغا

تيلرسون يتوجه إلى بورما للضغط على قادتها بشأن مسلمي الروهينغا
المناطق - وكالات

تعزز الولايات المتحدة ضغوطها بحذر على الجيش البورمي في ظل “الفظائع” التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة، محاولة في الوقت ذاته تجنب أن تدفع حكومة أونغ سان سو تشي المدنية ثمن هذه الضغوط. وفي وقت تكثف الولايات المتحدة نشاطاتها في المنطقة التي زارتها وفود أميركية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، يخطط وزير الخارجية ريكس تيلرسون للسفر إلى بورما الأربعاء للقاء زعيمة البلاد سو تشي وقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ. ويتوقع أن يتبنى تيلرسون لهجة حازمة مع القادة العسكريين في بورما الذين اعتبرهم “مسؤولين” عن الأزمة التي تواجه الروهينغا — وهي أقلية مسلمة تعاني من
الاضطهاد حيث أجبر أكثر من 600 ألف من أفرادها إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة خلال شهرين ونصف. وشن الجيش منذ أواخر آب/اغسطس 2017 حملة عسكرية في ولاية راخين الغربية أعلن أنها تستهدف إخماد تمرد للروهينغا.
وقد أحرق قرى بأكملها ودفع الآلاف إلى ما بات ينظر إليها على أنها أكبر موجة نزوح في يومنا الحالي. ونددت الأمم المتحدة بالحملة، بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب جماعي تحدثت عنها تقارير واتهم الجيش بتنفيذها، معتبرة أنها ترقى جميعا إلى “تطهير عرقي”. ونشرت السلطات البورمية الاثنين نتائج أول تحقيق رسمي في الازمة جاء فيه أن “كل عناصر الأمن التزموا بشكل صارم” بقواعد الاشتباك. ونفى التقرير مزاعم قيام عناصر الجيش باغتصاب النساء او حرق القرى او نهب المنازل. وذكر التقرير أن قوات الامن “لم تهدد او تخرج القرويين (الروهينغا) من قراهم”.

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