 “الأخضر” ينهي معسكر البرتغال بخسارة أمام بلغاريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“الأخضر” ينهي معسكر البرتغال بخسارة أمام بلغاريا

“الأخضر” ينهي معسكر البرتغال بخسارة أمام بلغاريا
المناطق - الرياض

خسر منتخبا الوطني الأول مباراته الودية أمام بلغاريا بهدف دون مقابل، في المباراة الودية الثالثة خلال معسكره المقام في البرتغال، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ودخل المدير الفني للمنتخب إدغاردو باوزا بتشكيلة أساسية مكونة من : وليد عبدالله، منصور الحربي، محمد آل فتيل، محمد خبراني، سعيد المولد، الصليهم،نوح الموسى، الزقعان، الجاسم، سلمان المؤشر، مهند عسيري.

يذكر أن “الأخضر” لعب خلال معسكره ثلاث مواجهات ودية، حيث كسب المواجهة الأولى أمام لاتفيا بهدفين دون رد، وخسر اللقاء الآخر أمام البرتغال بثلاثة أهداف مقابل لاشي، قبل أن ينهي معسكره الإعدادي بالخسارة اليوم أمام بلغاريا.

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