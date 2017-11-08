 دوائي تطلق مبادرة التعليم الدوائية لأكثر من 600 ممارس في مجال الصيدلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دوائي تطلق مبادرة التعليم الدوائية لأكثر من 600 ممارس في مجال الصيدلة

دوائي تطلق مبادرة التعليم الدوائية لأكثر من 600 ممارس في مجال الصيدلة
المناطق - الرياض

تستعد الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) لأطلاق مبادرة التعليم الدوائية في 18 نوفمبر بدورتها الثانية, والتي تشرف عليها مجموعة صيدلي ولي بصمة. وتسعى دوائي من خلالها لتسخير كل الإمكانات المتاحة للمشاركة في التنمية الصحية عن طريق تنمية وتطوير المورد البشري ودعم التعليم الطبي المستمر لدى الصيادلة, بما يتوافق مع تحقيق الرؤية الوطنية 2030.

من جانبه أوضح رئيس جمعية دوائي الصيدلي يوسف بن صالح العمري أن المبادرة تأتي ضمن أهداف دوائي في تطوير وتثقيف الكادر الصحي الصيدلي لما يشكله من دور كبير في المنظومة الصحية, والمساهمة في تنويع قنوات تلقي المعلومة في المجال الصيدلي, كما تتيح الفرص للنقاش العلمي وتبادل الأفكار بقيادة متخصصين في مختلف المجالات.

كما ذكر العمري أن المبادرة تنطلق في دورتها الثانية بواقع 6 ورش عمل متخصصة تستهدف تدريب 600 صيدلي وصيدلانية . بمحتويات علمية متنوعة تلائم توجهات مختلف الممارسين في المجال. وتوريد ممارسين المهنة بالمستجدات العلاجية التي تستند على الأدلة العلمية.

الجدير ذكره أن المبادرة انطلقت بدورتها الأولى في العام الماضي بواقع 4 ورش عمل حضرها أكثر من 400 صيدلي وصيدلانية في أربع تخصصات مختلفة.

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