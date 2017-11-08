محاضرة عن العمل الاجتماعي بأدبي جدة

أقام النادي الأدبي الثقافي بجدة النادي محاضرة بعنوان: “ثقافة العمل الاجتماعي في خدمة المجتمع السعودي” ألقاها كلا من الدكتور محمد خضر عريف والأستاذ إحسان صالح طيب وذلك مساء يوم أمس ـ وأدار الأمسية الدكتور عبدالاله جدع ..وتعتبر هذه الندوة باكورة نتاج الشراكة بين نادي جده الأدبي وجمعية المشورة بجدة والتي يشرف عليها الدكتور عبدالرزاق ابو داوود

وبدأ مدير الأمسية بالترحيب بالحضور وعرض سيرة موجزة للضيفين الذي بدورهم شكر النادي الأدبي الثقافي على هذه الفرصة بعدها تحدّث الدكتور عريف عن العمل الاجتماعي وعن إبراز وجوه العمل الاجتماعي الخيري بمحافظة جدة .

بعدها شرح احسان طيب مفهوم العمل الاجتماعي والملامح التاريخية لجذور العمل الاجتماعي في المجتمع السعودي وماذا يعنى العمل الاجتماعي في عمل الخير وكيف وبدايات العمل الاجتماعي الرسمى مع انشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودور هئية الاغاثة في العمل الاجتماعي الانساني على مستوى العالم .

وتحدث طيب عن دور المملكة الرائد في الاعمال الإنسانية والمساعدات محليا واقليميا وعالميا والسبق في احتضان مؤسسات المجتمع المدني المشارك في الخدمة الاجتماعية والخدمات الانسانية.

وفي ختام المحاضرة فتح الباب للنقاش والحوار وإبداء الرأي وطرح الأسئلة في أجواء من الشفافية.

في نهاية المحاضرة تم تكريم المشاركين بدرع مقدّم من رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ..