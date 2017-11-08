الأحمر : إيران سلبت اليمنيين حريتهم ونسيجهم الاجتماعي وهي المنشأ الأساسي للفئة الضالة

استقبل نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن الاحمر الاحد صباحا في مقر إقامته بمحافظة مأرب عدد من قيادات التحالف الداعم للشرعية وقال الاحمر : ان معركتنا ضد الانقلابيين دفاعية لاستعادة الحق المسلوب، وأشار الاحمر بامتنان الشعب اليمني لدعم ومساندة إخواننا في قادة التحالف ودعمهم مادياً وعسكرياً واقتصادياً. وفي ما يلي نص الخطاب الكامل

نحن نرحب بالإخوة الأشقاء في قوات التحالف بمأرب، الأخ العميد الركن/ علي ساير العنزي قائد قوات التحالف الجديد من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، كما نرحب بالعقيد الركن صالح سعيد العليلي من الامارات العربية المتحدة .

نرحب بكم هنا في مأرب، بين إخوتكم، ونشكر جهود قيادة التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودها الكبيرة وقيادة الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما يقدمونه من دعم لإخوانهم لاستعادة الدولة واستعادة الشرعية.

ومعركتنا طبعا، بالنسبة لإخوانكم في اليمن، هي معركة دفاعية لاستعادة الحق المسلوب، هي معركة دفاعية وليست معركة هجومية، سواء ما يقوم به التحالف وإخوانهم جنود الجيش الوطني في الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الأخ الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نحن ممتنون جداً لدعم ومساندة إخواننا في قادة التحالف ودعمهم مادياً وعسكرياً واقتصادياً.

فنحن سعداء أن نلتقي في هذا اليوم ، نرحب بالقيادة الجديدة لقوة التحالف في مأرب، مأرب الإباء، مأرب العزة، مأرب منبع التاريخ والعروبة منطلق العرب العاربة، من هنا انطلق التاريخ والعرب، إلى أرجاء العالم العربي وفي أصقاع الأرض.

فنحن نشكر قيادة التحالف من أعماق قلوبنا على ما تقدمه من جهد عسكري واقتصادي وجهود سياسية كبيرة جداً.

كما أننا لن ننسى الدماء التي سكبت ، الدماء الطاهرة، على هذه الأرض الطيبة من الأشقاء في المملكة والأشقاء في الإمارات والأشقاء في السودان والأشقاء في البحرين، والمغرب، والدماء الطاهرة في دول التحالف بقيادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما نشكر أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفه بن زايد، وقيادة ولي عهده سمو الفريق محمد بن زايد حفظه الله وحفظ الله دول التحالف الراعية لهذا الجهد الكبير والقائمة لإعادة الدولة في الجمهورية اليمنية وإعادة الشرعية.

وإننا حقيقة في الجمهورية اليمنية لن ننسى ما تقوم به وقامت به دول التحالف من جهد جبار لضرب المد الإيراني في الجمهورية اليمنية، المد الإيراني الذي سلب اليمنيين حريتهم، وسلب اليمنيين أيضاً نسيجهم الاجتماعي والوطني، والذين يدعمون الطائفية والمناطقية وخربوا بنية اليمن التحتية وخربوا نسيجها الاجتماعي، ونهبوا الثروات، وحولوا البلاد إلى عصابة تستحق قلع جذورها من الأساس ومن منشأها، ومنشأها حقيقة إيران، المنشأ الأساسي إيران لهذه الفئة الضالة والمضلة، فئة التمرد والانحراف، منشأها إيران ثقافياً واقتصادياً وعسكرياً، ومكتوب عليها على هذه البضاعة الإيرانية، بضاعة لا ترد، ومكتوب فيها تاريخ الإنشاء وتاريخ التصدير فقط، مكتوب فيها تاريخ الإنتاج فقط لكن تاريخ الإنتهاء غير مكتوب، ونحن مع قيادة التحالف من سيكتب تاريخ الإنتهاء، نحن قادرون على تحديد تاريخ الانتهاء لهذا التصدير البغيض وقريباً إن شاء الله.

أشكركم من أعماق قلبي، أشكر وأودع أعزاء كرام قاموا بواجب مقدس يُشكرون عليه، أشكر العميد الركن إبراهيم الحربي قائد قوات التحالف في مأرب وأشكر الأخ العميد الركن محمد عبدالله النقبي، قائد قوة الإمارات المتحدة نائب قائد قوات التحالف بمأرب.

أشكركم جميعاً وأشكر حضروكم فنحن نستقبل إخوة أعزاء ، ونودع إخوة كرام.

شكراً لكم على حضوركم، والسلام عليكم.