“الخطوط السعودية” تدشن ثالث صالات إنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية بجدة الأسبوع المقبل

تدشن الخطوط الجوية العربية السعودية الأسبوع المقبل صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول الأمتعة للرحلات الدولية بمدينة جدة التي تُمكن الضيوف من تسليم أمتعتهم خلال (24) ساعة قبل موعد الرحلة وحتى (8) ساعات من موعد إقلاع الرحلات الدولية المغادرة من جدة باستثناء الرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية، ويتعين على الضيف بعد ذلك التوجه إلى كاونتر الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ثم الطائرة مباشرةً دون المرور على منصات الخدمة في صالة المغادرة بالمطار.

وتأتي هذه الخدمة تلبية لمبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حالياً في “السعودية” ضمن خطوات تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للضيوف وتوفيراً لوقتهم وجهدهم وتلافياً للأزدحام في صالة المطار قبل موعد الرحلة.

واستعدت الخطوط السعودية للنقل الجوي لتشغيل الصالة, التي تقع بجوار مكتب المبيعات الرئيسي بالخالدية, عبر تجهيزها بكافة الاحتياجات لخدمة الضيوف من الموقع الجديد سواء الكوادر البشرية أو أجهزة الخدمة اللازمة لإنهاء إجراءات السفر ، وسيتم قبول الأمتعة في الموقع الجديد بحسب الوزن وعدد القطع المسموح به كما هو مدون في تذكرة الضيف ويمكن دفع قيمة العفش الإضافي عند شراء التذاكر عبر موقع “السعودية” قبل الحضور لمنطقة إنهاء إجراءات السفر أو دفع الرسوم في الموقع ، كما تُقبل القطع الإضافية من الأمتعة للضيوف أعضاء برنامج الفرسان وتحالف “سكاي تيم” العالمي وفقاً للأنظمة ، ولن يتم قبول أمتعة الضيوف إذا كان الوقت المتبقي على إقلاع الرحلة أقل من (8) ساعات .

وجاءت فكرة إنشاء الصالة بمدينة جدة والتي تعد الثالثة في الترتيب بعد النجاح الذي تحقق في صالة الرياض بمقر نادي الخطوط السعودية، وصالة الهيئة العامة للطيران المدني في الدمام حيث لاقت استحسان الضيوف وأسهمت بشكل ملحوظ في إنهاء إجراءات السفر بمرونة.