 بالفيديو: صحفية تسأل عن “بدلة الحريري”.. ورد هادئ من المعلمي يثير ضحك الحضور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو: صحفية تسأل عن “بدلة الحريري”.. ورد هادئ من المعلمي يثير ضحك الحضور

بالفيديو: صحفية تسأل عن “بدلة الحريري”.. ورد هادئ من المعلمي يثير ضحك الحضور
المناطق - الرياض

ردّ السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي بابتسامة وسخرية على سؤال وُصف بالغريب، طرحته إحدى المراسلات في مؤتمر صحفي، عقب خروج رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في لقاء تلفزيوني.

وسألت الصحفية عن “بدلة الحريري”، التي زعمت أنه لم يغيّرها منذ خروجه من لبنان بعد استقالته، وحتى وقت المقابلة، حيث ادّعت أنها هي البدلة ذاتها.

ودفع السؤالُ المعلمي إلى الابتسام مستغرباّ، ثم أجاب ساخراّ: “لست مسؤولاً عن خزانة ملابس الحريري”، ما أثار ضحك الحضور.

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