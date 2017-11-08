 جامعة الباحة تعلن أسماء المقبولين مبدئياً للوظائف الهندسية والإدارية والفنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جامعة الباحة تعلن أسماء المقبولين مبدئياً للوظائف الهندسية والإدارية والفنية

جامعة الباحة تعلن أسماء المقبولين مبدئياً للوظائف الهندسية والإدارية والفنية
المناطق - الباحة
أعلنت جامعة الباحة عن أسماء المرشحين والمرشحات ومواعيد المقابلات الشخصية على وظائفها الهندسية والإدارية والفنية.
وأوضحت الجامعة أن موعد إجراء المقابلات الشخصية سيبدأ من يوم الأحد القادم، مشيرةً إلى إمكانية معرفة أسماء المرشحين والمرشحات من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.
وأوضحت الجامعة أن على جميع المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية إحضار الهوية الوطنية وأصول المؤهلات والخبرات مع صور لها في ملف خاص ، والحضور قبل موعد المقابلة الشخصية بساعة على الأقل في مقر الجامعة بمبنى الإدارة لجميع وظائف الرجال .
وبينّت أن مكان المقابلة الخاصة بالمرشحات سيكون بمقر كلية التربية للبنات ببني سار.
الأسماء على الرابط

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