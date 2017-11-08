 استئناف دخول الشحنات الإنسانية والتجارية إلى موانئ اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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استئناف دخول الشحنات الإنسانية والتجارية إلى موانئ اليمن

المناطق - الرياض

أكد وفد المملكة لدى الأمم المتحدة عبر بيان بشأن الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، أن “تحالف دعم الشرعية في اليمن سمح باستئناف دخول الشحنات الإنسانية والتجارية إلى كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن”.

وأضاف “البيان” أن التحالف، بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن، يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذه العملية في غضون 24 ساعة القادمة، وستتضمن إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن، بما في ذلك عدن والمكلا والمخا.

كما أشار البيان إلى أنه سيواصل التحالف التعاون البناء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام لليمن لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة ومطار صنعاء بناءً على تلك المقترحات الجديدة.

 

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