وثائق جديدة لأسامة بن لادن تكشف مؤامرته مع قطر لدعم الإرهاب وبث الفتنة في دول الخليج

كشفت وثائق جديدة حصلت عليها الاستخبارات الأمريكية، ثقة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بقطر، و”يقينه بموافقتها وقدرتها على المساهمة في تنفيذ مخططات القاعدة”.

ودعا بن لادن في رسالة كتبها بخط يده، إلى دعم إنشاء ما سماه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأعرب عن ثقته في استجابة قطر لتعليماته حول تبني المشروع وتمويله والإعداد لإنشائه.

ولاتزال وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تكشف في كل مرة النقاب عن مجموعة من المعطيات المتعلقة ببن لادن، والتي تلقى اهتماما كبيرا خاصة تلك الوثائق التي كتبها زعيم تنظيم القاعدة بخط يده.

ودعا بن لادن لتشكيل “مجلس توحيد المسلمين” وتطويره ليصبح حكومة على أن يكون فيما بعد نواة “دولة القاعدة”.

وكشفت الوثائق تورط الدوحة في دعم قيادات متطرفة لإقامة هذه الدولة المزعومة وتبني فكرة بن لادن بإنشاء المجلس وإطلاق عليها اسم اتحاد علماء المسلمين.

وطلب زعيم تنظيم القاعدة بضم شخصيات لتأسيس الاتحاد مثل محمد الأحمري وعبد الله النفيسي وحامد العلي، على أن تتحمل قطر تكاليف تأسيسه.

واقترح بن لادن أن يكون مقر الاتحاد خارج قطر، مؤكدا قدرة قطر على “تحمل تكاليف إنشاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والإعداد والتشاور”.

كما أثبتت الوثائق ثقة بن لادن في قدرة قطر على تنفيذ مخططات القاعدة الإرهابية من خلال نشر الفكر المتطرف، بالإضافة إلى أنها تؤكد “دون أدنى شك مساهمات قطر الواسعة لبث الفتنة ودعم الإرهاب في دول الخليج العربي خاصة ودول المنطقة عامة”