 نسخة جديدة من “واتساب”.. تعرف على تفاصيلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نسخة جديدة من “واتساب”.. تعرف على تفاصيلها

نسخة جديدة من “واتساب”.. تعرف على تفاصيلها
المناطق -وكالات

من المنتظر أن تطلق “واتساب” إصدارا جديدا من التطبيق الخاص بمستخدمي الآيباد، وذلك وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.

وواتساب هو تطبيق للتراسل الفوري يشتغل على هواتف “آي أو إس” والأندرويد وويندوز فون وبلاك بيري، لكنه غير متاح على الآيباد والآيبود. هذا الأمر سيتغير قريبا.

ووفق ما ذكرته صفحة “وابإيتاي إينفو” على تويتر، فإن المعلومات قليلة جدا إلى حدود الساعة حول التطبيق الجديد، إلا أنها ذكرت “أنه سيكون نبأ عظيم لجميع مستخدمي واتساب الذين يتوفرون على آيباد”.

وتوقعت تقارير إعلامية أن تكون النسخة الجديدة من “واتساب” على آيباد وآيبود شبيهة بـ”واتساب ويب”.

وكان شائعات أطلقت شهر سبتمبر الماضي حول صدور “واتساب” يشتغل على أجهزة آيبود وأيباد، إلا أن الشركة لم تؤكد ولم تنف الخبر.

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