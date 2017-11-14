 شاهد.. ماذا فعلت مصرية لزوجها بعد هربه من هزة الكويت بدونها ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. سقوط رئيس وزراء اليابان في حفرة كبيرة خلال زيارة ترمب شاهد.. ماذا فعلت مصرية لزوجها بعد هربه من هزة الكويت بدونها ؟! انطلاق محاكمات أكبر فضيحة للفيفا خسارة فادحة للمتاجرين بالعملات .. وتحذيرات من ارتفاع الخسائر وظائف إدارية وصحية في مركز الأمير سلطان لمعالجة وجراحة القلب “حجر إسماعيل” .. تعرّف عليه وعلاقته بالكعبة المشرفة نسخة جديدة من “واتساب”.. تعرف على تفاصيلها وثائق جديدة لأسامة بن لادن تكشف مؤامرته مع قطر لدعم الإرهاب وبث الفتنة في دول الخليج “مركز الزلازل”: لا صحة لحدوث أية هزة أرضية في جدة ردة فعل “غريبة” و “غير متوقعة” من مجنون كوريا تجاه أمريكا استئناف دخول الشحنات الإنسانية والتجارية إلى موانئ اليمن جامعة الباحة تعلن أسماء المقبولين مبدئياً للوظائف الهندسية والإدارية والفنية

شاهد.. ماذا فعلت مصرية لزوجها بعد هربه من هزة الكويت بدونها ؟!

المناطق - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لسيدة مصرية تعاتب زوجها المقيم معها في الكويت، بعد أن تركها وفر هارباً بمفرده أثناء وقوع الهزة الأرضيّة التي وصل أثرها إلى الكويت مساء الأحد.

واستفسرت الزوجة من زوجها الذي كانت آثار الصدمة مازالت بادية على وجهه، عن سبب هروبه بمفرده وتركها، فيما برر الزوج فعلته بأنه طلب منها الهرب معه لكنها لم تسمعه.

وحاول الزوج احتواء الموقف، طالباً من زوجته أن ترتدي ملابسها وتنزل معه إلى الشارع للاحتماء والهرب مرة أخرى، وعندما سألته الزوجة عن سبب ذلك بعد انتهاء الزلزال، أجابها أنه سيكون له توابع وهزات أخرى.

وفي حين حصد الفيديو مشاهدات عالية، استنكر بعض المصريين موقف الزوج الذي حاول النجاة بنفسه ولم يهتم بإنقاذ زوجته في هذه اللحظة العصيبة.

أما موقف الزوجة فنال إعجاب رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أنها كانت تتمتع بثبات انفعالي ورباطة جأش ولم تهرب كزوجها، لكنها عاتبته بمحبة ومودة دون أن تحرجه عندما انتهى الزلزال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>