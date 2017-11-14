 السويد تنتزع بطاقة التأهل للمونديال من إيطاليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أين يوجد الهواء الأكثر نقاوة في العالم؟ إصابة طفلتين إحداهما بـ”بتر الساق” في انفجار لغم لميليشيات الحوثي السويد تنتزع بطاقة التأهل للمونديال من إيطاليا افتتاح اكبر محطة للطاقة الشمسية بمخيم الزعتري في الاردن شاهد.. سقوط رئيس وزراء اليابان في حفرة كبيرة خلال زيارة ترمب شاهد.. ماذا فعلت مصرية لزوجها بعد هربه من هزة الكويت بدونها ؟! انطلاق محاكمات أكبر فضيحة للفيفا خسارة فادحة للمتاجرين بالعملات .. وتحذيرات من ارتفاع الخسائر وظائف إدارية وصحية في مركز الأمير سلطان لمعالجة وجراحة القلب “حجر إسماعيل” .. تعرّف عليه وعلاقته بالكعبة المشرفة نسخة جديدة من “واتساب”.. تعرف على تفاصيلها وثائق جديدة لأسامة بن لادن تكشف مؤامرته مع قطر لدعم الإرهاب وبث الفتنة في دول الخليج

السويد تنتزع بطاقة التأهل للمونديال من إيطاليا

السويد تنتزع بطاقة التأهل للمونديال من إيطاليا
المناطق - وكالات

صعد المنتخب السويدي إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد تعادله اليوم مع نظيره الإيطالي دون أهداف في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.
وكان المنتخب السويدي قد فاز ذهابا في ستوكهولم بهدف دون مقابل، ليصعد بذلك إلى المونديال، في الوقت الذي خسر فيه المنتخب الإيطالي آخر حظوظه في المشاركة بالمحفل العالمي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>