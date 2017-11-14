السويد تنتزع بطاقة التأهل للمونديال من إيطاليا

صعد المنتخب السويدي إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد تعادله اليوم مع نظيره الإيطالي دون أهداف في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وكان المنتخب السويدي قد فاز ذهابا في ستوكهولم بهدف دون مقابل، ليصعد بذلك إلى المونديال، في الوقت الذي خسر فيه المنتخب الإيطالي آخر حظوظه في المشاركة بالمحفل العالمي.