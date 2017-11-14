إف.بي.آي: تزايد جرائم العنصرية والدينية في الولايات المتحدة

وأفاد تقرير إحصائي لجرائم الكراهية، صادر عن (إف.بي.آي)، بأن عدد الوقائع المتصلة بجرائم الكراهية بلغ 6121 العام الماضي بزيادة نسبتها خمسة في المئة عن عام 2015 وعشرة في المئة عن عام 2014. ولم يذكر التقرير سبب زيادة تلك الحوادث.

وأشار التقرير إلى أنه جرى استهداف أميركيين من أصل أفريقي في 3489 حادثا، لأسباب عرقية، بينما جرى استهداف البيض في 720 حادثا.

ونحو نصف الحوادث التي وقعت بسبب الديانة، وعددها 1273 حادثا، كانت ضد يهود بينما جرى استهداف مسلمين في 307 حادثة بزيادة نسبتها 19 في المئة مقارنة بعام 2015 وضعف عدد الحوادث التي وقعت عام 2014.

ووقع 1076 حادثا شملت مثليين أو سحاقيات أو ثنائي الجنس أو متحولين جنسيا وكان ثلثا هذا العدد ضد رجال مثليين.

وذكر التقرير أن الجرائم التي سجلت العام الماضي تضمنت تسع حوادث قتل و24 حادث اغتصاب.

واستند التقرير إلى بيانات قدمتها طوعا نحو 15 ألف جهة معنية بإنفاذ القانون.