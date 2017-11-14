إيران تعلن انتهاء عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر

قال التلفزيون الرسمي إن إيران تعلن انتهاء عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة بزلزال قوي وقع الأحد وأودى بحياة ما لا يقل عن 450 شخصا كما أسفر عن إصابة الآلاف.
ونقلت رويترز عن بير-حسين كوليوند رئيس خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية قوله عبر التلفزيون الرسمي “انتهت عمليات الإنقاذ في إقليم كرمانشاه (غرب البلاد)”.
وهز الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة قرى وبلدات في إقليم كرمانشاه الجبلي الذي يقع على الحدود مع العراق بينما كان الكثيرون نائمين في منازلهم. وتضرر بالزلزال 14 إقليما على الأقل في إيران.
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