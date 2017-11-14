إيران تعلن انتهاء عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر

قال التلفزيون الرسمي إن إيران تعلن انتهاء عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة بزلزال قوي وقع الأحد وأودى بحياة ما لا يقل عن 450 شخصا كما أسفر عن إصابة الآلاف.