 محكمة التنفيذ ببريدة تلزم أباً بنفقة نحو نصف مليون ريال لطليقته وأبنائهما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محكمة التنفيذ ببريدة تلزم أباً بنفقة نحو نصف مليون ريال لطليقته وأبنائهما

محكمة التنفيذ ببريدة تلزم أباً بنفقة نحو نصف مليون ريال لطليقته وأبنائهما
المناطق - بريدة

أصدر قاضي محكمة التنفيذ في بريدة أمراً تنفيذياً بإلزام أب بتسديد قيمة النفقة الماضية والمستقبلية لطليقته وأبنائهما بإجمالي يقترب من نصف مليون ريال.

وبدأت تفاصيل القضية عندما رفعت إحدى المطلّقات دعوى تطلب فيها حقّها وأبنائها في النفقة التي تجاهلها زوجها لسنوات، ليصدر القاضي حُكماً لصالحها بأثرٍ رجعي بعد رفعها الدعوى ضد طليقها.

وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة أخيراً، أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب «المنفّذ ضدّه» بدفع قيمة النفقة خلال الفترة الماضية البالغة قيمتها 270 ألف ريال، وألزمه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل واحد من أبنائه وقدرها 1000 ريال نفقة مستقبلية.

وألزم قاضي التنفيذ الأب أيضاً بدفع كلفة إيجار السكن للأبناء وقدره 30 ألف ريال سنوياً، إضافة قيمة سيارة وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال.

وأمهل القاضي «المنفّذ ضده» وبحسب لوائح ونظام التنفيذ، خمسة أيام فقط للتنفيذ قبل أن تطبق في حقة العقوبات الرادعة المتمثلة في المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري من خلال مؤسسة النقد السعودي «ساما» في حال عدم التزام المنفّذ ضده في القرار.

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