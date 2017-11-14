مركزي بريدة ينجح في انقاذ ذراع شاب من البتر

نجح الأطباء بمستشفى بريدة المركزي في إنقاذ حياة شاب ثلاثيني، وكذلك إنقاذ الطرف العلوي الأيسر (الذراع الأيسر كاملاً) من البتر وذلك بسبب تهتك بالأوعية الدموية والشرايين نتيجة حادث سيارة.

وكان المصاب قد حضر إلى المستشفى ويحتاج إلى التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ الحياة وإنقاذ الطرف العلوي الأيسر بسبب كسر بالساعد والعضد وعظمة الترقوة وعظمة لوح الكتف مع تهتك بالأوعية الدموية وشرايين الطرف العلوي الأيسر وكان مصاحب باسترواح هوائي دموي بالصدر بالجهة اليسرى.

وقرر الفريق الطبي التعامل مع الحالة وإصلاح الأوعية الدموية وتثبيت الكسور وإزالة الاسترواح الدموي الهوائي.

الجدير بالذكر أن مستشفى بريدة المركزي أجرى 5089 عملية جراحية خلال العام المنصرم 1438هـ.