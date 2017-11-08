 انفجار عنيف في عدن يستهدف مبنى إدارة المنشآت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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انفجار عنيف في عدن يستهدف مبنى إدارة المنشآت

انفجار عنيف في عدن يستهدف مبنى إدارة المنشآت
المناطق - اليمن

أفادت صحفية في عدن بأن انفجارا عنيفا استهدف مبنى إدارة المنشآت في منطقة حي عبد العزيز بالمدينة.

بدورها، قالت مصادر محلية إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند الساعة الثامنة والنصف تقريبا صباح اليوم بمديرية المنصورة.

ونقل موقع “حضرموت نت” عن شهود عيان من أبناء حي عبد العزيز الواقع بمديرية المنصورة، أن انفجارا كبيرا هز مقر عمليات حماية المنشآت التابع لقوات الحزام الأمني في الحي، مخلفا عددا من القتلى والجرحى، ودمارا كبيرا بالمبنى والمنازل المجاورة.

وقالت مصادر طبية “إن سيارات إسعاف هرعت إلى الموقع في محاولة لانتشال الضحايا”، مؤكدة أن ثلاثة جرحى وصلوا على متن سيارات خاصة.

من جهته، نقل موقع “المشهد اليمني” عن مصدر محلي في مديرية المنصور، أن الانفجار استهدف قيادات سلفية تقوم بمهام التنسيق مع قوات التحالف العربي وجبهات القتال في محافظات لحج وتعز وأبين.

وبحسب المصدر، فإن قيادات سلفية كانت مجتمعة بعد صلاة الفجر في أحد مقرات الأمن في مديرية المنصورة بغرض التشاور والتنسيق مع قوات التحالف العربي لمتابعة سير العمليات العسكرية في جبهات القتال في منطقة كرش والشريجة بين محافظتي تعز ولحج ومنطقة المخا ويختل بالساحل الغربي لليمن، وكذلك منطقة ثرة بين محافظتي أبين والبيضاء.

وأوضح المصدر أن “تلك القيادات السلفية عادة ما تجتمع بعد صلاة الفجر بشكل شبه أسبوعي في المديرية”، مضيفا أن “غالبية القتلى من الحراسات الأمنية للمقر”.

يأتي انفجار اليوم بعد 9 أيام من تفجير سيارة مفخخة واقتحام انتحاري لمبنى إدارة البحث الجنائي بمديرية خورمكسر، والذي خلف العشرات بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 12 مهاجما.

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