 محافظ الدرب يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعيتي بناء مساكن والبر الخيرية بالدرب.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محافظ الدرب يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعيتي بناء مساكن والبر الخيرية بالدرب..

محافظ الدرب يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعيتي بناء مساكن والبر الخيرية بالدرب..
المناطق - الدرب
رعى محافظ الدرب حسن بن عبدالله ابوشرحه بمكتبة في المحافظة صباح يوم الاثنين ، توقيع عقد شراكة بين جمعيتي بناء مساكن بمنطقة جازان وجمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب ، وتدشين عدد من المشروعات الخيرية للمستفيدين.
ووقع الشراكة مدير جمعية بناء علي نامس ومدير جمعية البر يحي ال حمود ، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية بناء مساكن ناصر الخراع ورئيس مجلس إدارة جمعية البر حسن خزيم. واستعرض مدير جمعية بناء علي نامس نبذة حول أهداف الجمعية حيث تهدف إلى تشييد مساكن للأسر المحتاجة والفقيرة أو ترميمها والوصول إليهم في أي مكان وطموحنا بأن نغطي بعقد الشراكات مع جميع محافظات جازان كما حدث بأول أمس في الريث. بعد ذلك انتقل الجميع إلى مقر جمعية البر الخيرية وتجول ابوشرحه على جميع مرافقها واطلع الى جميع مناشطها وأعمالها التي تقدم للمستفيدين والمستفيدات.
 وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بالدرب الأستاذ حسن خزيم أن الجمعية قامت في يومها الأول مع ضيوفها باستعراض بعض الصور وملفات الحالات المستفيدة وايضا أنشطة الجمعية ومشاريعها المنفذة والتي بلغ عددها حوالي 3 وحدات سكنية ونفذت عدة دورات تدريبية لأبناء الأسر المستفيدة والأسر المنتجة وكذلك أوقاف للجمعية.

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