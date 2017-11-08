ارتفاع أعداد المنشآت المشتركة في (دعم نمو التوطين) إلى 124 ألف منشأة

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 124592 منشأة اشتركت في برنامج (دعم نمو توطين المنشآت)، وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة للبرنامج، مؤكدةً أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، إذ سيسهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين.

وأضاف أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، إذ سيسهم (هدف) بـ 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

وأشار إلى أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.

ودعا المتحدث الرسمي المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، للدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع (هدف) الإلكتروني (https://hrdf.org.sa).