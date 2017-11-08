القتل قصاصاً بحق يمني قتل وافداً بالطائف

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة قتل وافداً بطعنه بسكين بسبب مضاربة حصلت بينهما بمحافظة الطائف.

وجاء في بيان الداخلية:

أقدم: حاتم صالح العبدلي – يمني الجنسية – على قتل: صلاح ناصر العبدلي – يمني الجنسية – وذلك بطعنه بسكين بسبب مضاربة حصلت بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وصُدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.