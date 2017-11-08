 القتل قصاصاً بحق يمني قتل وافداً بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القتل قصاصاً بحق يمني قتل وافداً بالطائف

القتل قصاصاً بحق يمني قتل وافداً بالطائف
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة قتل وافداً بطعنه بسكين بسبب مضاربة حصلت بينهما بمحافظة الطائف.

وجاء في بيان الداخلية:

أقدم: حاتم صالح العبدلي – يمني الجنسية – على قتل: صلاح ناصر العبدلي – يمني الجنسية – وذلك بطعنه بسكين بسبب مضاربة حصلت بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وصُدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

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