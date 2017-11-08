 أردوغان يصل الكويت ويجري مباحثات رسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أردوغان يصل الكويت ويجري مباحثات رسمية القتل قصاصاً بحق يمني قتل وافداً بالطائف ارتفاع أعداد المنشآت المشتركة في (دعم نمو التوطين) إلى 124 ألف منشأة سماءً غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة محافظ الدرب يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعيتي بناء مساكن والبر الخيرية بالدرب.. انفجار عنيف في عدن يستهدف مبنى إدارة المنشآت الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط! مركزي بريدة ينجح في انقاذ ذراع شاب من البتر القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده محكمة التنفيذ ببريدة تلزم أباً بنفقة نحو نصف مليون ريال لطليقته وأبنائهما علاج جديد للكوليسترول.. بتكنولوجيا النانو وتعديل الجينات آل الشيخ يدعو لاعبي تونس والمغرب لزيارة المملكة وأداء العمرة

أردوغان يصل الكويت ويجري مباحثات رسمية

أردوغان يصل الكويت ويجري مباحثات رسمية
المناطق - وكالات

وصل إلى الكويت، مساء الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب   أردوغان والوفد الرسمي المرافق، في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبال أردوغان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبو الحسن.

ويرافق أردوغان وفد رسمي يضم كلاً من رئيس الأركان العامة خولوصي أكار، ووزير الخارجية مولود تشاووش  أوغلو، ووزير العدل عبدالحميد جول، ووزير الاقتصاد نهاد زيبقجي أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برآت ألبايراق، وعدد من كبار المسؤولين في  تركيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>