أردوغان يصل الكويت ويجري مباحثات رسمية

وصل إلى الكويت، مساء الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد الرسمي المرافق، في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبال أردوغان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبو الحسن.

ويرافق أردوغان وفد رسمي يضم كلاً من رئيس الأركان العامة خولوصي أكار، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير العدل عبدالحميد جول، ووزير الاقتصاد نهاد زيبقجي أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برآت ألبايراق، وعدد من كبار المسؤولين في تركيا.