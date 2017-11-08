برعاية اعلامية من جوال منطقة تبوك “التنمية” السياحية” بالشبحة تنظم ملتقى الشباب الأول

تنظم التنمية السياحية بمركز الشبحة “الملتقى الشبابي الأول”، والذي يستمر لمدة يومين ابتدا من يوم (الخميس) القادم، وسيكون هذا الملتقى الشبابي الأول من نوعه، ويقام على أرض المركز الحضاري للاحتفالات بالشبحة، هذا ويتنوع الملتقى ما بين ثقافي، توعوي، رياضي وشبابي، ويشتمل على العديد من الفقرات المميزة، وسيرتكز الملتقى على تفعيل دور الشباب للإنطلاق للعمل الميداني وفق رؤية المملكة 2030.

هذا ويشارك بالملتقى عدد من الجهات الحكومية والأهلية، منها إدارة مكافحة المخدرات بأملج، والتي ستنظم معرض متكامل يتحدث عن أضرار المخدرات وهذه الآفة القاتلة، والتوعية منها من خلال توزيع الكتيبات والمنشورات، وتقديم عروض مرئية للزوار، في حين تشارك الشؤون الصحية بمحافظة أملج بالملتقى، وذلك من خلال لجنة أصدقاء المرضى، والتي ستشارك بمعرض متكامل يضم بين جنباتة محاضرين صحيين، وفحص السكر وقياس ضغط الدم وشرح عن الإسعافات الأولية.

وسيتم تخصيص ركن في المعرض للتبرع بالدم، كما ستشارك لجنة التنمية الاجتماعية باملج بتقديم عدد من الفقرات منها أعمال مسرحية وتوعوية وثقافية ورياضية وتشارك جمعية البر الخيرية بأملج، بتقديم نبذة عن العمل الخيري في محافظة أملج ومراكزها وتقديم العديد من الهدايا والجوائز للجمهور، وسيصاحب الملتقى معرض الأسر المنتجة بالشبحة، والذي سيضم العديد من المأكولات الشعبية المشهورة بالشبحة والمشغولات النسائية، من ملبوسات ومشغولات من السعف، ومن وبر الجمال والحياكة والنسيج، ومشغولات من جلود الأغنام لحفظ الماء واللبن وغير ذلك، وسيكون ضمن الملتقى ركن خاص بمتحف الشبحة التراثي يتم من خلاله استعرض تراث الشبحة أمام الزوار، وهناك ركن خاص لمجلس أهالي الشبحة التراثي، والذي سيروى من خلاله كبار السن تاريخ الشبحة قبل مئات السنين.

أما لجنة الأنشطة الرياضية في سياحية الشبحة فستقيم على هامش الملتقى مُباراة استعراضية في كرة القدم، وذلك عصر يوم (الجمعة) بين فريقي نجوم الشبحة من الشبحة وفريق عدان من محافظة ينبع، وسيكون ضمن الملتقى قسم مستقل وخاص للنساء في الحديقة العامة بالشبحة، لإقامة الفعاليات والأنشطة النسائية المتنوعة وتشرف على تنظيمة مديرة مجمع الشبحة التعليمي للبنات سليمه الحبيشي.

وبدورة قدم رئيس لجنة التنمية السياحية رئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي شكره، وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك علي مايبذله من جهد في خدمة منطقة تبوك ومحافظاتها ومراكزها.

هذا ويحظى الملتقى وأيضاً جميع فعاليات الشبحة بمتابعة دائمة ومستمرة من محافظ أملج زياد البازعي، مقدما الدعوة للجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات الملتقى الشبابي والذي سيقام لأول مره بالشبحة، والاستمتاع بالاجواء الرائعة هذه الأيام في الشبحة.