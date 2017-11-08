معوقين تأهيل حائل في رحلة ترفيهية

بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد ..نظم مركز التأهيل الشامل للمعوقين بحائل رحلة ترفيهية الى منتجع وسمي بعقده لعدد 12 معاقا من أبناء المركز حيث قام في التنسيق والاعداد للرحلة المشرفين خالد اللوقان وعادل الجهني وفهد السهلي وبمتابعة واشراف مدير المركز الاستاذ نايف الضحوي ..

تخلل الرحلة عمل برنامج منوع يلبي أسعاد الابناء .

فيما أكد مدير مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد أن هذه الأنشطة المستمرة تهدف إلى الترفيه وكسر الروتين للنزلاء بما يعود بالنفع عليهم كما أنها تاتي الرحلات ضمن الخطة المستمرة لأنشطة المركز وبرامجه، مشيرا الى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص من خلال الرحلات والزيارات الميدانية على دمج مستفيديها مع بقية أفراد المجتمع باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ منه لما يعود ذلك بالأثر الإيجابي الكبير على نفوسهم وعطائهم للمجتمع ..

مشيدا بجهود ومتابعة مدير المركز والزملاء في المركز لكل ما يخدم سير العمل وخدمة شؤون المعوقين