أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي الأهالي والمسؤولين‎

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، مساء امس في ديوان الإمارة أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية .

‎وفي بداية اللقاء, رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتحدث سموه مع الحضور في العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة .

وفي ختام اللقاء دعا سموه الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – .

‎عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .