الأربعاء القادم انطلاقة “كلنا الحد الجنوبي”

يرعي الأمير جلوي بن عبدالعزيز مساء الأربعاء القادم إنطلاقة فعاليات كلنا الحد الجنوبي والذي يشرف على تنفيذه الغرفة التجارية بنجران وبمشاركة القوات المسلحه والحرس الوطني وحرس الحدود

وأوضح رئيس الغرفة محيميد ال شرمة أن هذا الاحتفال مناسبة وطنية انسانية داعمة للجنود البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وقدم ال شرمه شكره لكل من ساهم وشارك في هذه المناسبة الوطنية الهامة وعلى رأسهم صاحب السمو امير المنطقة حفظه الله وسمو نائبه واللذان يدعمان بشكل كبير كل المناسبات والفعاليات وخاصةً الوطنية منها والاجتماعية والتي تعكس مدى تلاحم المواطن بقيادته الحكيمة .

من جانبه أكد أمين عام غرفة نجران صالح بن حمد كرحان بأن الغرفة تستعد لإطلاق هذه الاحتفالية وذلك بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير وبمشاركة أبناء وبنات الشهداء والذين سيكون لهم حضور متميز أثناء الاحتفالية , كما أشار بن كرحان الى أن الدعوة عامة للجميع وقد تم تخصيص موقع للعائلات بالاحتفالية وسيكون هناك عدد من الفقرات الانشادية والثقافية ضمن برنامج الحفل

من ناحيته اوضح مدير شركة درة رقمات المنفذة للحفل الى أنه تم تجهيز القاعة بأكثر من 3500 كرسي لإستقبال حضور الحفل مع تجهيزات ضخمة تتواكب مع عظم الاحتفالية واهميتها مؤكداً الى أن قاعة الامير مشعل بن عبدالله مساء الاربعاء ستكون جوهرة مضاءه لاستقبال ضيوف مناسبة كلنا الحد الجنوبي .