مشاريع تطويرية وتجهيزات حديثة لأقسام الأشعة بصحة نجران

كشفت صحة نجران خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشعة عن تطوير اقسام الأشعة في مستشفيات ومراكز المنطقة وتزويدها باجهزة طبية حديثة تسهم في تطوير الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى بدقة عالية .

واوضحت بأنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل جهاز متقدم وحديث لأشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى نجران العام الجديد ضمن الخطط الهادفة الي تقديم خدمات متكاملة بالمستشفى بالإضافة إلي تركيب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى خباش العام وتركيب 6 أجهزة أشعة متحركة في مستشفيات المنطقة .

وأضافت الصحة إلي الانتهاء من تركيب 14 جهاز للموجات فوق الصوتية لعدد من مرافقها الصحية واعتماد مشروع تحويل أجهزة الأشعة في المراكز الصحية إلي النظام الرقمي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمراجعي المراكز

وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتعزيز الصحة ودعم الجانب الوقائي تم تركيب جهازين لتصوير الثدي ( الماموغرام) في مستشفى الولادة والأطفال ومركز صحي حي الضباط للكشف المبكر عن سرطان الثدي ليصبح عدد عيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمنطقة 6 عيادات .

واشارت الصحة الي دعم المستشفيات والمراكز الصحية خلال العام المنصرم بالكوادر الطبية من ذوي الخبرات من خلال التعاقد الدائم وبرنامج الدعم الطبي في تخصصات الاشعة بالاضافة الي اعتماد تطوير اقسام الاشعة في مستشفيات المحافظات الشمالية وتزويدها بأجهزة أشعة مقطعية متطورة لتقليل فترات الانتظار والمواعيد.

وذكرت الصحة بان مستشفى الملك خالد المستشفى المرجعي بالمنطقة أجرى خلال العام المنصرم 151 إلف فحص في اقسام الاشعة للمرضى والمراجعين شملت 19200 فحص للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي 7200 فحص و الطب النووي 2000 فحص والموجات فوق الصوتية 13200 فحص والأشعة التداخلية 1560 حالة والأشعة العادية 108 إلف فحص .