أمين نجران يطلع على تقرير وحدة آمن المعلومات.

قامت وحدة آمن المعلومات بأمانة منطقة نجران بزيارة للبلديات المرتبطة في المراكز والمحافظات لمتابعة وتقييم عمل أنظمة وبرامج الحماية المستخدمة لديهم.

وشدد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق على ضرورة تطبيق سياسات أمن المعلومات بالبلديات التابعة ومعالجة الملاحظات عبر الأنظمة والبرامج المستخدمة والتنسيق مع الجهة المختصة بالأمانة لتذليل ما يوجههم من معوقات؛ جاء ذلك خلال اطلاعه على تقريراً شاملاً قدمه مدير أمن المعلومات بالأمانة المهندس فايز ال منصور عن امكانيات ومشاكل وتقييم الأنظمة وبرامج الحماية لجميع البلديات التابعة.

وأكد المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل ان هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي أمانة منطقة نجران إلى التطور المستمر وبذل الجهود للارتقاء بجودة الأنظمة والبرامج لتخطي المعوقات ورفع مستوى الأداء من قبل البلديات والمتابعة المستمرة؛ وعمل تقييم دوري من قبل المختصين بأمن المعلومات للرقي بالعمل للمستوى المأمول والمتوافق مع سياسات أمن المعلومات.

وثمن ال منصور المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود التي تتلقاها وحدة امن المعلومات من قبل أمين المنطقة للرقي بالعمل بما يتوافق مع اهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وأهداف رؤية ٢٠٣٠