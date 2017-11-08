 العاهل الأردني: أمن دول الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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العاهل الأردني: أمن دول الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

المناطق - وكالات

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال مباحثاته مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة، وقوف الأردن إلى جانب البحرين في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها.

وشدد الملك عبد الله الثاني، على أن أمن دول الخليج العربي يعتبر ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات التي تمر بها.

ووفقا لبيان للديوان الملكي الأردني، فقد عقد الملك عبد الله مع عاهل البحرين، في المنامة الثلاثاء، “مباحثات تناولت العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتناولت المباحثات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمساعي الرامية للتوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والأستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شاملة.

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