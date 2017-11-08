لأول مرة في تاريخ الوزارة.. وزير “العدل” يوجه بفتح مجال التوظيف للسعوديات في 4 مجالات

وجه ‏وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بفتح مجال التوظيف للسعوديات في 4 مجالات للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارات، لتمكين عمل المرأة في كثير من التخصصات، وكان آخرها وزارة العمل التي كسرت خطر عمل المرأة في ساعات متأخرة من الليل، وأجازت عملها ليلاً حتى السادسة صباحاً في ثلاثة مجالات فقط، تشمل القطاع الطبي والخدمات الطبية، وطب الأسنان والبيطرية، وكذلك العمل في المستشفيات والمصحات والمستوصفات.

كما أجازت وزارة العمل لها العمل ليلاً في وظائف قطاع النقل الجوي والخدمات المتصلة به، إضافة إلى العمل في مراكز ضيافة الأطفال.

وبحسب المادة الـ98 من نظام العمل، فإن المنشآت التي تشغل النساء ليلاً عليها التزام الحد الأقصى لساعات العمل، وبما لا يتعدى الـ11 ليلاً، كما اشترطت وجود التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى، التي تندرج المنشأة تحتها نظاماً، في ما يتعلق بساعات العمل.