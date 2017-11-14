“الأمن والسلامة ” بأمانة الشرقية تعيد 493 طفلا تائها لذويهم وتصادر 615 رأس شيشة خلال 6 أشهر

أعادت إدارة الأمن والسلامة بأمانة المنطقة الشرقية 493 طفلا تائها الى ذويهم في عدد من المواقع، كما صادرت 615 رأس شيشة، وذلك خلال الفترة من 1/7/1438هـ وحتى 26/1/1439هـ.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بأمانة المنطقة الشرقية شالح العتيبي بأن الادارة أصدرت تقريرا بالمهام التي تم انجازها خلال الفترة من 1/7/1438 وحتى 26/1/1439 هـ وتضمن التقرير إعادة 493 طفلا تائها في العديد من المواقع التي يرتادها الزوار والمتنزهين بما فيها المهرجانات وبعض الفعاليات التي شهدتها المنطقة مؤخرا وتم تسليم الأطفال التائهين إلى ذويهم بسلام.

وأضاف بأنه في اطار الجولات الميدانية التي تنفذها الإدارة وفقا لاختصاصها في الأماكن العامة وأماكن التنزه والواجهات البحرية تم ضبط ومصادرة 615 رأس شيشة في بعض الأماكن التي يرتادها الزوار ومصادرة 6700 لعبة متنوعة، كما تم حجز عدد 60 سيارة كهربائية .

وقال بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المضبوطات التي تم مصادرتها ، مشيرا بأن إدارة الأمن والسلامة بالأمانة تقوم بالعديد من المهام من ضمنها توعية الزائرين للمتنزهات والأماكن العامة بضرورة الحفاظ على هذه الأماكن وعدم العبث بها ، وفي هذا الإطار يتم توزيع لوحات توعوية للزوار في الواجهات البحرية هدفها تعاون الزوار في الحفاظ على المسطحات الخضراء من العبث وعدم لعب الكرة أو إشعال النار لأغراض الشوي وخلافه، كما تحث هذه اللوحات الزوار على الاهتمام بالأماكن العامة على اعتبار أنها ملك للجميع وأي عبث بها سيضيع متعة الزوار بها، وحث العتيبي الجميع بالتعاون لتحقيق هذا الهدف مشيرا إلى أن تعاون المواطنين والمقيمين ضرورة للحفاظ على الممتلكات العامة، داعيا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية, والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم , مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة, وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والتي تعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات , والتي سيتم التعامل معها فوراً .