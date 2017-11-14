أمير تبوك يلتقى مدير عام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني واطلع سمو امير منطقة تبوك خلال اللقاء على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1438هـ .

ونوه سموه بالدور الرائد الذي تضطلع به هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . واعرب الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني عن شكره وتقديره لامير منطقة تبوك على توجيهاته الدائمة ودعمة المتواصل لأعمال الهيئة بالمنطقة .