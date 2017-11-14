الإدارة العامة للمرور تغلق مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالمنطقة الشرقية

أغلقت الإدارة العامة للمرور، مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد ثبوت تهاونها مع اثنين من المتدربين وتحضيرهما في بيانات الحضور دون تواجدهما الفعلي.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد عبدالله البسامي، أن المرور لن يتهاون مع أي مدرسة تعليم قيادة تخالف الأنظمة والتعليمات وتتساهل في تطبيق اللائحة التنظيمية التي أعدت بهذا الخصوص.