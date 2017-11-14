 الخطوط السعودية تضيف رحلتين بين الرياض ولوس انجلوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الخطوط السعودية تضيف رحلتين بين الرياض ولوس انجلوس

الخطوط السعودية تضيف رحلتين بين الرياض ولوس انجلوس
واس - الرياض

أضافت الخطوط الجوية العربية السعودية سعة مقعدية على رحلاتها بين الرياض ، ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل حتى نهاية يناير 2018م , وذلك عبر تشغيل رحلتين إضافيتين مباشرة دون توقف تنطلقان من مطار الملك خالد الدولي بالرياض .
ويأتي ذلك في إطار مواكبة “السعودية” لحركة السفر المتنامية خلال هذه الفترة من كل عام ولإتاحة سعة مقعدية أكبر لاستيعاب الإقبال المتزايد على السفر خلال هذه الفترة خاصة الطلاب المبتعثين غرب الولايات المتحدة الأمريكية الراغبين في قضاء إجازة نهاية العام مع أسرهم وذويهم في المملكة .
وتشغل الخطوط السعودية حالياً ثلاث رحلات اسبوعياً إلى لوس انجلوس تنطلق من الرياض مرورا بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ، وذلك على طائرتها الحديثة من طراز بوينغ ER 300_777 ذات الثلاث درجات التي تضم 12 جناحاً في الدرجة الأولى، و 36 مقعد في درجة رجال الأعمال، و242 مقعد في درجة الضيافة .

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